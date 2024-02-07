Депутаты ЗакСа приняли в первом чтении закон о выплатах детям мобилизованных

Законодательное собрание Петербурга 7 февраля в первом чтении приняло законопроект о дополнительной поддержке членов семей участников спецоперации, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Для них перестанут учитывать выплаты и льготы при расчете среднедушевого дохода семьи. Таким образом семьи военнослужащих можно будет признавать малообеспеченными для получения поддержки из бюджета города.

Поддержку смогут получать дети военнослужащих до 18 лет. До полутора лет - ежемесячное пособие на покупку детских товаров и детское питание. Для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет - пособие на приобретение товаров детского ассортимента, детского питания и специальных молочных продуктов. Семьям с детьми от 7 лет до окончания школы, но не старше 18 лет также полагаются выплаты.

По подсчетам Смольного, в 2024 году на эти цели потребуется 123,4 млн рублей. Всего по данным властей, в городе проживает 6080 детей, чьи родители принимали или принимают участие в специальной военной операции. Председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова пояснила депутатам, что под действие закона попадают только семьи мобилизованных участников СВО. О такой мере поддержке просили, в частности, жены военнослужащих.

Депутат Денис Четырбок предложил дать парламентариям дополнительное время на поправки, чтобы расширить меры поддержки. "Яблочник" Борис Вишневский обратил внимание на размер выплат - в месяц они составят менее 2 тысяч рублей. Он предложил увеличить объемы выделяемых средств.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру