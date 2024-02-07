Петербургские депутаты попросят Госдуму разрешить Смольному брать студентов колледжей на экскурсии

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 7 февраля приняли за основу проект постановления о федеральной инициативе, расширяющей возможности региональных властей в части организации просветительских экскурсий для молодежи, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Парламентарии хотят привлекать к мероприятиям студентов колледжей.

Сейчас федеральное законодательство в сфере туристской деятельности позволяет органам власти субъектов России разрабатывать комплекс мер по организации экскурсий в познавательных целей для учеников общеобразовательных учреждений. Авторы инициативы, депутаты-единороссы Всеволод Беликов, Павел Крупник и Елена Рахова полагают, что под действие закона должны попадать и учащиеся колледжей.

"Необходимость соответствующего изменения федерального законодательства обусловлена тем, что обучающиеся в профессиональных образовательных организациях относятся к одной возрастной категории, что и обучающиеся в старших классах общеобразовательных организаций. Рассматриваемая категория обучающихся в равной степени нуждается в возможности участия в экскурсиях и путешествиях с культурно-познавательными целями, организуемых за счет средств бюджетов субъектов", - говорится в пояснительной записке.

Также депутаты ссылаются на постановление правительства России о целях, которые необходимо достичь с помощью развития туризма: рост продолжительности жизни, укрепление института семьи, интеллектуальное, духовное, творческое развитие, патриотическое воспитание за счет развития детского и юношеского туризма, социальная адаптация, а также формирование уважения к культурному и религиозному многообразию Российской Федерации.

Предполагается, что изменения федерального законодательства, в случае их принятия, начнут действовать с 1 января 2024 года. Для реализации законопроекта из бюджета может потребоваться порядка 27 млн рублей. Сейчас на экскурсионные программы для школьников выделяется порядка 100 млн рублей, рассказал лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру