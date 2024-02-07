Смольный будет определять организации, специализирующиеся на социальной занятости инвалидов

Заксобрание Петербурга 7 февраля в первом чтении одобрило законопроект, направленный на реализацию федеральной нормы о наделении региональных властей полномочием определять организации, уполномоченные на осуществление социальной занятости инвалидов, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Законопроект затрагивает права инвалидов, которые способны выполнять "несложные" виды работ с помощью других лиц. Занятость таких социальных групп направлена на адаптацию и вовлеченность инвалидов в повседневную жизнь с согласия инвалидов. Такая деятельность может осуществляться как за деньги, так и бесплатно. Документ после принятия позволит правительству Петербурга определять организации, которые могут заниматься социальной занятостью инвалидов.

В этих учреждениях должна проводиться оценка способности инвалида выполнять несложные задачи и определяться потребность лица в социальной адаптации. Также на базе этих же организаций должна быть размещена площадка для обучения инвалидов.

Законопроект подготовили депутаты Валерий Гарнец и Денис Четырбок из "Единой России", а также член фракции КПРФ Дмитрий Дмитриев.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру