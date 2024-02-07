В Петербурге в 2023 году проложили 6,6 километров велодорожек

В 2023 году в Петербурге появилось три велодорожки общей протяженностью 6,6 километров, об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Новые дорожки появились на Глухарской, Планерной и Яхтенной улице, между улицей Коллонтай и Дальневосточным проспектом, а также от проспекта Косыгина до Заневского проспекта.

Также в комитете отметили, что сейчас в Петербурге есть 140 километров велодорожек, а в 2024 году этот показатель планируют увеличить на 10 километров. К 2030 году в городе планируют обустроить 500 новых веломаршрутов.

Сейчас специалисты закончили проектировать три дорожки на Комендантском проспекте, Мебельной улице и Шуваловском проспекте, а велодорожку на Пулковском шоссе только начали проектировать.

Фото: ЗАКС.Ру