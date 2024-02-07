Более 38 тысяч вредоносных ресурсов заблокировано в России в 2023 году

На "Инфофоруме-2024" заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Алексей Иванов представил данные по борьбе с киберугрозами в России за 2023 год, об этом 7 февраля пишет ТАСС.

По его словам, более 38 тысяч вредоносных информационных ресурсов были успешно заблокированы по обращению НКЦКИ, из которых более 37 тысяч доменных имен были разделегированы. Более 900 владельцев уязвимых информационных ресурсов получили уведомления и рекомендации по улучшению защищенности.

Замдиректор также подчеркнул активную роль российских операторов связи в борьбе с киберугрозами. В течение 2023 года было направлено более 700 сообщений об обнаруженной вредоносной активности в их пространстве.

Иванов отметил, что компьютерные мошенники интересуются информацией различного рода, не только той, которую можно монетизировать.

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