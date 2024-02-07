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Новости 13:28

Выстреливший в окно чужой квартиры из ружья петербуржец получил условный срок

фото ЗакС политика Выстреливший в окно чужой квартиры из ружья петербуржец получил условный срок

В Петербурге мужчина, выстреливший из огнестрельного охотничьего ружья в окно дома по Карельскому переулку, отделался условным сроком. Последний составит три года, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Стрельба из гладкоствольного оружия случилась в ноябре прошлого года. Приморский районный суд установил, что своими беспричинными действиями злоумышленник создал реальную угрозу для жизни хозяйки квартиры.

Признавшего вину фигуранта осудили за хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК). Он сослался на сильное алкогольное опьянение, которое испытал в день совершения преступления.

Фото: ЗАКС.Ру


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