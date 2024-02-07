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Новости 13:25

ЗакС Петербурга подписал соглашение о сотрудничестве с Херсонской областной думой

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга подписал соглашение о сотрудничестве с Херсонской областной думой

В Мариинском дворце 7 февраля состоялась торжественная церемония подписания соглашения о межпарламентском сотрудничестве Законодательного собрания Петербурга с Херсонской областной думой, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Херсонская область стала первым из новых регионов, с которыми петербургский парламент начал сотрудничать. 

На церемонии присутствовали петербургские депутаты, а также их коллеги из Херсонской областной думы, включая ее председателя Татьяну Томилину. После подписания документа председатель ЗакСа Александр Бельский вручил Томилиной гравюру с изображением Медного всадника и Мариинского дворца. 

Томилина выступила с краткой речью, в которой поблагодарила коллег из Петербурга за прием, а также выразила надежду на плодотворное сотрудничество. 

Накануне Томилина провела рабочую встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Также спикер Херсонской областной думы подписала соглашение о сотрудничестве с Псковским областным собранием депутатов.

Напомним, первый созыв Херсонской областной думы был сформирован в сентябре 2023 года. Почти 75% голосов достались кандидатам "Единой России". Также в парламент прошли депутаты от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России – За правду". 

текст и фото: Константин Леньков


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