ФАС завела дело на букмекерскую контору Pari

Российскую букмекерскую компанию Pari обвинили в нарушении закона о рекламе. Федеральная антимонопольная служба признала обоснованной жалобу от гражданина, поступившую в отношении юрлица.

Заявителю не понравилась видеореклама Pari в интернете, которую можно было видеть в свободном доступе в прошлом году. Рекламный ролик демонстрировал изображения реальных людей.

Между тем действующее законодательство запрещает использовать фотографии людей в рекламе азартных игр и ставок. На контору составили административный протокол, который будет рассмотрен судом.

фото: pixabay