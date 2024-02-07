Слуцкий заявил, что детей мигрантов нужно проверять на знание русского при приеме в школу

Председатель ЛДПР и кандидат на пост президента России Леонид Слуцкий заявил, что дети из семей мигрантов должны проходить собеседование на знание русского языка при поступлении в школы и детские сады, об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе партии.

По мнению Слуцкого, важно социализировать детей мигрантов для развития общества. Он отмечает, что незнание русского языка приводит к отставанию учеников и воспитанников от остальных детей, что может привести к конфликтам.

Также он считает, что если ребенок собеседование не прошел, то его нужно отправить сначала в специальный центр или адаптированный класс, где ему помогут изучить русский язык и ознакомиться с русской культурой.

На данный момент, чтобы поступить в российскую школу нужны только пакет документов и заявление родителя ребенка.

Фото: Telegram-канал партии ЛДПР