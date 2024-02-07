В Петербурге ювелирную компанию обязали исправить некорректную самопрезентацию

Специалистов петербургского управления ФАС не устроила информация о ювелирной компании SOKOLOV, размещенная на ее собственном сайте. Бренд позиционирует себя как "№1 в России", не приводя никаких аргументов и доказательств в пользу этого утверждения.

Спорным антимонопольщикам представляется и тезис о крупнейшем в Европе ювелирном производстве, которым якобы располагает компания: никаких конкретных сравнений с конкурентами читателю не дается.

Таким образом, самопрезентацию на сайте sokolov.ru сочли содержащей некорректные сравнения, что запрещено законом о защите конкуренции. Компании дали месяц на удаление с сайта сведений, имеющих признаки недобросовестной конкуренции.

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