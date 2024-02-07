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Новости 15:49

К середине года на юго-западе Петербурга расчистят дно реки Новая

фото ЗакС политика К середине года на юго-западе Петербурга расчистят дно реки Новая

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала разрешение на работы в акватории реки Новая. Последняя протекает в Кировском районе и пересекает проспект Ветеранов и улицу Стойкости. С ее дна собираются убрать отложения.

Работы, требующие временного повреждения окружающего благоустройства, покроют площадь более двух тысяч кв. метров. Для их проведения придется осушить водный объект. Очистку дна планируют начать через месяц и закончить до наступления лета.

В течение июня подрядчик обязался восстановить газон, береговой откос, дорожки и ограждения.

фото: ГАТИ Петербурга


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