"Студия 44" показала проект жилого дома у Аракчеевских казарм

Руководитель "Студии 44" Никита Явейн представил на градостроительном совете проект жилого здания, которое планируется построить на Шпалерной улице и Аракчеевских казарм. Трансляция мероприятия идет на сайте комитета по градостроительству и архитектуры.

Студия планирует практически разделить здание на пять корпусов. Они будут находиться внутри двора. От соседних построек планируется сделать отступы в 25-30 метров, рассказал Явейн. По его словам, видовые характеристики домов рядом практически не меняются. Поэтому протесты местных жителей будут минимальными, считает Явейн.

Он добавил, что облицовку здания хотят сделать из камня. Стиль дома похож на архитектуру 30-х годов - это сочетается с соседними постройками, отметил Явейн.











Судя по презентации "Студии 44", у здания будет два уровня подземного паркинга. Первый этаж здания планируется сделать в основном офисным, рассказал Явейн. Жилых этажей будет семь, следует из презентации.

Там же написано, что общая площадь застройки составит 6,59 тысяч кв.м. В проекте указано, что планируется сделать 206 машино-мест и 152 квартиры.

Рядом со зданием оставили место для детского сада, который там желает видеть городская администрация, рассказал Явейн. Он добавил, что в исторических зданиях создадут музейно-выставочное пространство.

София Саттарова / Скриншоты презентации "Студии 44"