В Эстонии заявили о снижении турпотока из-за близости к России

Эстония утратила популярность среди туристов из-за соседства с Россией, об этом 7 февраля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на эстонские СМИ.

Одно из эстонских экскурсионных агентств, которое занимается туризмом на круизных лайнерах, заявило, что количество иностранных гостей в Эстонии уменьшилось в восемь раз по сравнению с 2019 годом.

По мнению главы агентства, туристы из США, Великобритании и Германии, которые составляли основную часть туристов, даже после снятия ковидных ограничений решили не ехать отдыхать в Эстонию из-за близости России и нестабильной геополитической ситуации.

Также он отметил, что в Эстонии заметно повышение цен относительно остальной Европы.

По официальным данным, Эстонию в первом полугодии 2023 года посетило 253 тысячи туристов, что на 27% больше, чем за первые полгода 2022 года. Однако все еще меньше, чем в доковидные года.

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