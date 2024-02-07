У "Северной верфи" сменится генеральный директор

Генеральный директор ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" Игорь Орлов снимает с себя полномочия, об этом 7 февраля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК).

Уточняется, что решение о смене руководства "Северной верфи" было принято в Москве. Игорь Орлов работает последнюю неделю на должности генерального директора.

Официально решение огласят на следующей неделе. На самом заводе пока никаких комментариев не давали.

Также отмечается, что выручка "Северной верфи" в 2023 году сократилась на 10,2 млрд рублей.

Фото: www.aoosk.ru