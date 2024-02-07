Скоростной наезд на петербурженку на Пяти углах обернулся уголовным делом

Страшное ДТП в центре Петербурга, случившееся накануне вечером, привело к уголовному делу, передает ГУ МВД по региону.

В конце рабочего дня во вторник соцсети облетели кадры с камер видеонаблюдения: на высокой скорости "Мерседес" врезался в очередь из машин, сбив перед этим женщину. Последняя пересекала дорогу по пешеходному переходу и от удара пролетела несколько метров.

В результате и водитель "Мерседеса", и прохожая были госпитализированы. У нарушителя ПДД диагностированы травмы средней степени тяжести, у 35-летней пострадавшей дела идут гораздо хуже. Состояние женщины накануне оценивалось как крайне тяжелое, но стабильное. Она нуждается в нескольких операциях.

Дело расследуют по ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого время здоровью).

Фото: ЗАКС.Ру