Горелкин готовит законопроект о запрете рекламы на всех ресурсах иноагентов

Зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин анонсировал новую законодательную инициативу, призванную усложнить жизнь лицам, которые в РФ объявлены иностранными агентами.

Депутат будет добиваться введения запрета на размещение рекламы у иноагентов на всех их площадках и ресурсах. Впрочем, пояснил автор готовящегося документа, речь идет только о рекламе компаний с российским государственным участием.

"Мое мнение: за скрытое финансирование людей, которые принимают участие в информационной войне на стороне противника, нужно наказывать без всякой жалости", - написал законотворец в своем Telegram-канале.

Внести инициативу на рассмотрение коллег Горелкин рассчитывает до конца весенней сессии. Некоторые депутаты уже выразили желание ее в той или иной форме поддержать.

фото: Горелкин / Telegram