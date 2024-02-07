Эльвиру Вихареву* оштрафовали по иноагентской статье

Бутырский суд Москвы назначил штраф в размере 40 тысяч рублей столичному политику и общественному деятелю Эльвире Вихаревой*. Ей вменили нарушение законодательства об иностранных агентах (ч. 4 ст. 19.34 КоАП).

Суд не удовлетворился тем, как 33-летняя женщина отображает свой юридический статус в социальных сетях.

В своем Telegram-канале Вихарева* 7 февраля объявила сбор средств на штраф. Этот и предыдущие ее посты помечены плашкой с указанием на статус иноагента, но не в том объеме, которого требует законодательство.

Минюст объявил политика иноагентом в апреле прошлого года.

*Минюст внес Эльвиру Вихареву в единый реестр иноагентов

изображение: Ищем Выход / YouTube (скриншот)