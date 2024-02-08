В России отменяют концерты Кристины Орбакайте

Несколько концертов певицы Кристины Орбакайте отменили по всей России, об этом 8 февраля пишут "РИА Новости" со ссылкой на представителей одного из концертных залов.

Выступление артистки отменили во Владивостоке, которое запланировано на март. При этом ранее было известно, что этому концерту не будут препятствовать.

Оказалось, что глава города направил организаторам концертов письмо с рекомендацией отменить концерты Орбакайте и Дианы Арбениной в городе. Причиной стало обращение "Культурного фронта России".

Концерты Орбакайте уже отменили в Улан-Уде, Благовещенске, Иркутске, Красноярске и Хабаровске. По словам представителей организации "Боевое братство", ее концерты надо отменять из-за гражданства США.

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