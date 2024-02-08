Беглов поздравил СПбГУ с 300-летием

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) с 300-летием, об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор поздравил руководство, профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов, сотрудников и других причастных к вузу.

Беглов напомнил, что вуз был создан в 1724 году. За это время в нем успели поучиться Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев и многие другие. Нынешний президент России Владимир Путин тоже закончил СПбГУ.

"Санкт-Петербургский университет – это не только великая история. Это современный, устремленный в будущее научно-образовательный центр", – сказал Беглов.

Также губернатор напомнил, что в Петербурге 2024 год объявлен годом СПбГУ. Беглов пожелал вузу новых успехов и побед по имя будущего России.

Фото: ЗАКС.Ру