В Петербурге задержали стрелявшую по эвакуатору в Металлострое

Петербургские правоохранительные органы задержали 32-летнюю жительницу из-за расстрела эвакуатора, об этом 8 февраля пишет "Фонтанка.ру".

Вечером во вторник, 6 февраля, в Металлострое подозреваемая, находясь в автомобиле, не менее пяти раз выстрелила в кабину эвакуатора и разбила ему стекло. После этого женщина уехала в сторону Софийской улицы.

Организовавшая стрельбу по эвакуатору оказалась жительница Петро-Славянки. Ее задержали вместе со страйкбольным пистолетом. В отношении нее возбуждено дело по статье о хулиганстве.

Также уточняется, что автомобиль, из которого она стреляла, принадлежит не ей. Реального владельца автомобиля в 2024 году успели восемь раз привлечь к ответственности за нарушение ПДД.

Фото: ЗАКС.Ру