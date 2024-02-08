В Петербурге подследственному бизнесмену добавили еще три эпизода мошенничества

Гендиректор петербургской финансовой организации, находящийся под домашним арестом в рамках дела о мошенничестве, стал фигурантом трех аналогичных дел. Возбужденные по ст. 159 УК, они не повлияли на избранную 48-летнему мужчине меру пресечения, сообщает ГУ МВД по региону.

Речь идет об обмане пенсионеров, имевшем место в прошлом году. Сумма ущерба по новым трем эпизодам оценивается в 1 млн 170 тысяч рублей.

В свою очередь, предыдущие три эпизода связаны с хищением 2,5 млн рублей. Потерпевшими тоже выступают пожилые граждане Петербурга и Ленобласти.

Возглавляемая фигурантом фирма специализируется на так называемом финансовом посредничестве. Мужчину задержали в декабре.

Фото: ЗАКС.Ру