Визитку и документ с подписью Путина 90-х годов выставили на аукцион в Петербурге

В Петербурге выставили на электронный аукцион визитку президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском городском совете народных депутатов, а также документ с подписью президента, об этом 8 февраля пишут "РИА Новости".

Визитка, выставленная на аукцион, времен работы Путина в 1990-е года. Ее лидирующая ставка составляет 44 тысячи рублей.

Документ с подписью президента является свидетельством комитета по внешним связям мэрии Петербурга, в котором Путин работал в 1991-1992 годах. Его лидирующая ставка 75 тысяч рублей.

В декабре 2023 года еще одна визитка Путина времен работы в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов была выставлена на торги.

Фото: kremlin.ru