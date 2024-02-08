Прямые рейсы свяжут Петербург с еще одним белорусским городом

Авиакомпания "Белавиа" объявила об открытии прямых регулярных пассажирских рейсов из Гомеля в Петербург и обратно. Они стартуют 22 марта, в канун школьных каникул, в связи с чем перевозчик понадеялся на туристическую активность семей с детьми.

Сообщение между двумя городами будет осуществляться трижды в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Гомеля будет производиться в 16:15, а из Петербурга - в 18:40. Полет займет полтора часа.

"Белавиа" также обслуживает рейсы из Минска в Петербург и обратно. Время в пути на этом направлении также составляет полтора часа.

Фото: ЗАКС.Ру