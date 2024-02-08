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Новости 12:16

В Госдуме предложили признавать нежелательными иностранные организации с госучастием

фото ЗакС политика В Госдуме предложили признавать нежелательными иностранные организации с госучастием

Комиссия Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России разработала поправки о признании нежелательными организации с госучастием, об этом 8 февраля сообщили в Telegram-канале комиссии.

По словам депутата Василия Писарева ("Единая Россия"), поправки планируется внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ.

Согласно поправкам, нежелательной можно будет признать ту организацию, в которой участвует государство. Изменения не будут касаться тех международных организаций, в которых Россия является членом, а также тех, которые входят в структуру госорганов.

Фото: ЗАКС.Ру


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