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Новости 12:46

Газпром пересчитает оплату за газ для жителей Ленобласти из-за массового сбоя

фото ЗакС политика Газпром пересчитает оплату за газ для жителей Ленобласти из-за массового сбоя

Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области вынужден совместно с ООО "Газпром межрегионгаз" предпринять меры для урегулирования массового сбоя в системе начисления оплаты за газ в декабре 2023 года, об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе региона.

Новые квитанции с перерасчетом будут высланы жителям региона в период с 10 по 14 февраля 2024 года. Технический сбой привел к тому, что в квитанциях граждан, предоставивших показания счетчиков за декабрь, был дополнительно учтен прогнозный объем потребляемого газа до конца 2023 года.

Пострадавшие жители Ленобласти уже обратились с жалобами к губернатору региона Александру Дрозденко. В ответ на обращения глава региона поручил Госжилнадзору и комитету по топливно-энергетическому комплексу провести тщательную проверку произошедшего.

Фото: unsplash.com


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