ЦИК не зарегистрировала Надеждина и Малинковича в качестве кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия решила не регистрировать в качестве кандидатов в президенты Бориса Надеждина, которого выдвинула партия "Гражданская инициатива", и Сергея Малинковича от "Коммунистов России". Комиссия приняла решение на заседании 8 февраля.

В Центризбиркоме заявили, что обнаружили 9147 недостоверных подписей избирателей среди тех, которые Надеждин сдал в Центризбирком. У Малинковича нашли 8979 недостоверных автографов.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев рассказал, что комиссия проверяла подписи в поддержку Надеждина 144 часа, а подписи Малинковича - 162 часа. Часть автографов забраковали после проверки в МВД, часть - из-за неправильного заполнения подписных листов, сообщил Булаев. Он также заявил, что были обнаружены подписи уже умерших людей.

- Один умерший в списке - весь список порочится. Так не должно быть, - считает Булаев.













Зампред ЦИК считает, что все претензии комиссии к подписям в поддержку Надеждина и Малинковича обоснованы. В последние три дня рабочая группа Центризбиркома, после обсуждения с представителями потенциальных кандидатов, согласилась признать действительными 62 подписи, сказал Булаев.

Надеждин заявил, что не согласен с решением ЦИК. Он намерен оспорить его в Верховном суде.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру