Ивлеева отсудила 6 тысяч рублей у мебельной компании при иске в миллион

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области вынес решение по иску блогера Анастасии Ивлеевой против мебельной компании, об этом 8 февраля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на решение суда.

Анастасия Ивлеева просила 1 млн рублей. Девушка заказала у мебельной фабрики гардероб и внесла за него аванс, однако потом исполнитель перестал отвечать на звонки.

Представители мебельной фабрики при этом с претензиями Ивлеевой не согласны и заявили, что при обустройстве гардеробной комнаты немного задержались.

Однако суд удовлетворил иск лишь частично и постановил взыскать всего лишь 6 тысяч рублей. Также ответчику нужно будет выплатить 133 рубля неустойки.

Фото: ЗАКС.Ру