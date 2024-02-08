Русский музей вводит новые правила бесплатного посещения для льготников

С 5 февраля Государственный Русский музей в Петербурге изменяет порядок бесплатного доступа для льготных категорий граждан, об этом 8 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу музея.

Изменения касаются не только самих категорий, но и определенных дней, когда эти граждане могут бесплатно посещать музей.

В связи с увеличением посещаемости Русского музея был разработан новый график посещения для льготных категорий. Теперь право бесплатного посещения имеют пенсионеры каждый третий четверг месяца, лица до 18 лет и студенты 18 числа каждого месяца, многодетные семьи седьмого числа каждого месяца. сотрудники музеев системы Минкульта и госслужащие в области культуры, а также члены Творческого союза музейных работников 25 числа каждого месяца и члены Союза художников 18 числа каждого месяца.

Фото: ЗАКС.Ру