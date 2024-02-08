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Новости 14:49

В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с корью в России спокойная

фото ЗакС политика В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с корью в России спокойная

В России регистрируются единичные случаи кори, поэтому ситуация с заболеванием в стране спокойная, об этом 8 февраля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что иногда фиксируются групповые очаги среди граждан, которые не были привиты от заболевания по разным причинам. Кроме этого, в Роспотребнадзоре заявили, что подъем заболевания фиксируется примерно каждые 4-6 лет.

В 2023 году с распространением кори удалось справиться. На данный момент, по данным Роспотребнадзора, в России привито более 80% граждан от числа тех, кто подлежал иммунизации.

Фото: ЗАКС.Ру


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