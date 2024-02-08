ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:13

Из-за мороза в Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

фото ЗакС политика Из-за мороза в Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

Предстоящее существенное понижение температуры побудило петербургское правительство объявить желтый уровень погодной опасности, что означает потенциально опасные погодные условия.

Действовать введенный режим будет всю ближайшую ночь, с 23 часов вечера и до 9 часов утра. В это время в некоторых районах ожидается похолодание до -20 градусов и ниже.

Автомобилистов призывают без особой нужды не садиться за руль, а пешеходов - одеваться теплее и быть осторожными на дорогах.

Главный городской синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале предрек Петербургу устойчивые холода на несколько дней вперед с минимальным количеством осадков.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости8 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама