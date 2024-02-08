Из-за мороза в Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

Предстоящее существенное понижение температуры побудило петербургское правительство объявить желтый уровень погодной опасности, что означает потенциально опасные погодные условия.

Действовать введенный режим будет всю ближайшую ночь, с 23 часов вечера и до 9 часов утра. В это время в некоторых районах ожидается похолодание до -20 градусов и ниже.

Автомобилистов призывают без особой нужды не садиться за руль, а пешеходов - одеваться теплее и быть осторожными на дорогах.

Главный городской синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале предрек Петербургу устойчивые холода на несколько дней вперед с минимальным количеством осадков.

Фото: ЗАКС.Ру