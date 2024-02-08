Финская граница с Россией будет закрыта до 14 апреля

Финские власти решили не открывать границу с Россией до 14 апреля 2024 года, об этом 8 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на Министерство внутренних дел Финляндии.

Также отмечается, что подать заявление на получение международной защиты на автомобильной границе между Россией и Финляндией также будет невозможно.

Как считают финские власти, в случае открытия переходов, на границе снова может возникнуть "миграционный кризис".

По мнению министра внутренних дел Мари Рантанен, ситуация на границе является долгосрочной. По данным ведомства, рядом с границей проживают сотни мигрантов, которые держат свой путь в Финляндию.

Также в Финляндии все еще считают, что такая ситуация возникла искусственно, и за нее ответственность лежит на России.

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