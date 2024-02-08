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Новости 16:05

На намыве в Петербурге разрешили строить огромную школу

фото ЗакС политика На намыве в Петербурге разрешили строить огромную школу

Петербургские чиновники санкционировали строительство новой школы гигантских размеров, которая разместится на намывных территориях в Василеостровском районе.

После ввода в эксплуатацию, как сообщает Госстройнадзор, учреждение способно будет принять 1650 учеников.

Общая площадь здания составит 28,6 тысяч кв. метров. Основная его часть будет иметь пять этажей, тогда как актовый и физкультурный залы расположатся в четырехэтажном блоке.

Школу окружат игровыми и спортивными площадками, зонами отдыха, а также зелеными насаждениями.

фото: gov.spb.ru


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