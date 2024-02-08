ГМЗ "Павловск" выделил более 20 млн рублей на техподдержку сервиса билетов

Техническое обслуживание системы продажи билетов в государственном музее-заповеднике "Павловск" на ближайшие три годы потребовало привлечения 23,8 млн рублей. Именно на такую сумму заключили контракт с единственным поставщиком, участвовавшим в конкурсе, а именно с ООО "ИТ–Сервис".

На госзакупку обратил внимание "Деловой Петербург". Подрядчику предстоит обеспечить поддержку программного обеспечения TicketNet. Последнее автоматизирует процесс реализации билетов и контролирует проход граждан по территории.

Музей сотрудничает с компанией не впервые: предыдущий контракт с ней на похожие услуги истек в конце прошлого года. Тогда фирме заплатили 17,3 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру