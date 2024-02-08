МО "Шушары" потратит на масленичные гуляния до 1 млн рублей

Местная администрация МО "Шушары" планирует провести три мероприятия для жителей округа, приуроченных к наступлению весны. На организацию Масленицы собираются потратить до 1 млн рублей, следует из закупки, опубликованной 8 февраля. Праздники пройдут до 20 марта.

На мероприятиях "Здравствуй, Весна!" ожидаются ведущие-вокалисты, по четыре аниматора, выступления творческих коллективов, а также выдача чая с сушками и традиционное сжигание масленичного чучела. Каждое из трех мероприятий, по оценке муниципалов, должно быть рассчитано на 50 человек. Также собравшихся ждут конкурсы викторины. Для участников подготовят "малоценные" призы - брелки, ручки, блокноты, чупа-чупсы и жевательные конфеты. Согласно аукционной документации, праздники в Шушарах пройдут без блинов.

Больше всего собираются потратить на оплату услуг творческих коллективов - более 130 тысяч рублей. Чай с сушками оценили в 120 тысяч рублей. Столько же собираются выделить на масленичное чучело - по 40 тысяч рублей на каждое.

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру