ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:45

Через МФЦ россияне смогли списать 6,3 млрд долгов

фото ЗакС политика Через МФЦ россияне смогли списать 6,3 млрд долгов

Россияне смогли списать с помощью механизма внесудебного банкротства 6,3 млрд рублей долгов, об этом 8 февраля пишет РБК со ссылкой на слова первого заместителя министра экономического развития Илью Торосова.

По словам Торосова, за три года работы в общей сложности было запущено 30 тысяч банкротных процедур. На данный момент, из них больше 18 тысяч завершены. По всем ним гражданам в сложной ситуации списано 6,3 млрд рублей.

В 2023 году внесудебное банкротство начали почти 16 тысяч граждан. Такое заявление подается через МФЦ, а сама процедура длится шесть месяцев. Процедура доступна с 2020 года.

Фото: пресс-служба МФЦ Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости8 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама