Через МФЦ россияне смогли списать 6,3 млрд долгов

Россияне смогли списать с помощью механизма внесудебного банкротства 6,3 млрд рублей долгов, об этом 8 февраля пишет РБК со ссылкой на слова первого заместителя министра экономического развития Илью Торосова.

По словам Торосова, за три года работы в общей сложности было запущено 30 тысяч банкротных процедур. На данный момент, из них больше 18 тысяч завершены. По всем ним гражданам в сложной ситуации списано 6,3 млрд рублей.

В 2023 году внесудебное банкротство начали почти 16 тысяч граждан. Такое заявление подается через МФЦ, а сама процедура длится шесть месяцев. Процедура доступна с 2020 года.

Фото: пресс-служба МФЦ Петербурга