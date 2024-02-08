МВД зафиксировало годовой рост террористических преступлений

По итогам 2023 года число зарегистрированных преступлений террористического характера в России выросло на 6,7%. Такова аналитика МВД, которую изучил "Интерфакс". В абсолютных цифрах речь идет о 2382 криминальных деяниях.

Вместе с тем в прошлом году по сравнению с 2022-м годом на 14,4% снизилось число преступлений, совершенных по экстремистским статьям. С января по декабрь их зарегистрировали 1340.

Наконец, тенденцию к снижению продемонстрировали преступления, связанные с незаконным оборотом оружия (-12,8%), и экономические преступления (-5,5%).

Фото: ЗАКС.Ру