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Новости 18:14

МВД зафиксировало годовой рост террористических преступлений

фото ЗакС политика МВД зафиксировало годовой рост террористических преступлений

По итогам 2023 года число зарегистрированных преступлений террористического характера в России выросло на 6,7%. Такова аналитика МВД, которую изучил "Интерфакс". В абсолютных цифрах речь идет о 2382 криминальных деяниях.

Вместе с тем в прошлом году по сравнению с 2022-м годом на 14,4% снизилось число преступлений, совершенных по экстремистским статьям. С января по декабрь их зарегистрировали 1340.

Наконец, тенденцию к снижению продемонстрировали преступления, связанные с незаконным оборотом оружия (-12,8%), и экономические преступления (-5,5%).

Фото: ЗАКС.Ру


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