Путин наградил Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, об этом 8 февраля появилась информация на портале правовой информации.

В мотивационной части указа президента сказано, что Рамзан Кадыров награжден за то, что внес большой вклад в укрепление российского государства, обороноспособности и развитие Чеченской Республики.

Кроме него, тот же орден III степени получил глава парламента Чечни Магомед Даудов. В указе сказано, что Даудов внес вклад в развитие парламентаризма, активно участвует в законотворческой деятельности и работает добросовестно.

Фото: kremlin.ru