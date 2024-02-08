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Новости 18:15

Путин наградил Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством"

фото ЗакС политика Путин наградил Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, об этом 8 февраля появилась информация на портале правовой информации.

В мотивационной части указа президента сказано, что Рамзан Кадыров награжден за то, что внес большой вклад в укрепление российского государства, обороноспособности и развитие Чеченской Республики.

Кроме него, тот же орден III степени получил глава парламента Чечни Магомед Даудов. В указе сказано, что Даудов внес вклад в развитие парламентаризма, активно участвует в законотворческой деятельности и работает добросовестно. 

Фото: kremlin.ru


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