Из-за "прилета" в Белгородской области задерживается поезд в Петербург

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях очередной атаки с воздуха на его регион. На этот раз пострадала гражданская инфраструктура, а именно железнодорожное сообщение с Северо-Западом.

"В селе Гостищево Яковлевского городского округа в результате прилета в районе железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Повреждение потребовало остановки пассажирского поезда, следовавшего из Белгорода в Петербург. По предварительному прогнозу Гладкова, до конца часа состав продолжит движение.

В эти минуты ремонтные рабочие восстанавливают контактную сеть.

Фото: ЗАКС.Ру