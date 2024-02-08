В Петербурге выдано разрешение на строительство Большого Смоленского моста через Неву

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство Большого Смоленского моста через Неву, об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Разрешение выдано на первый этап строительства, то есть на строительство самого моста. Вторым этапом станет развязка на Дальневосточном проспекте.

В Смольном напомнили, что новый мост станет за 40 лет первой построенной разводной переправой через Неву. Сам проект есть в Генеральном плане Петербурга.

Мост появится на самом большом участке без мостов, а именно между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Развязка будет не одна – помимо развязки с Дальневосточным проспектом, будут еще на проспекте Обуховской обороны и на Октябрьской набережной.

Большой Смоленский мост длиной 1,6 километра будет стоять на десяти опорах. Из шести полос движения две предназначены для пассажирского транспорта, также будет два полотна для трамваев. Кроме этого, будут обустроены пешеходная и велосипедная дорожки.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга