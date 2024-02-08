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Новости 19:02

Первую импортозамещенную снегоуборочную технику опробовали в Пулково

фото ЗакС политика Первую импортозамещенную снегоуборочную технику опробовали в Пулково

На очистку петербургского аэропорта Пулково от снега и наледи бросили первую снегоуборочную технику отечественного производства. Об этом сообщила компания "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС), управляющая аэропортом.

Речь идет о плужно-щеточной спецмашине, изготовленной при участии компании "РЭМ Текнолоджи". Начало ее эксплуатации для руководства ВВСС стало еще одним шагом к технологическому суверенитету транспортного узла. Предназначенные для уборки аэродромов машины RAM TSS демонстрируют высокую скорость подметания и продувки, отмечается в сообщении.

Взлетно-посадочную полосу очищают от осадков и наледи при любых погодных условиях. Всего в Пулково в зимний период обходятся сотней единиц техники и средств механизации.

Фото: ЗАКС.Ру


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