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Новости 19:20

Президента Спортивной федерации каратэ Петербурга нашли мертвым

фото ЗакС политика Президента Спортивной федерации каратэ Петербурга нашли мертвым

Комитет Смольного по физической культуре и спорту сообщил о скоропостижном уходе из жизни президента Спортивной федерации каратэ Петербурга Виталия Конева. Смерть констатировали накануне. Спортивный функционер возглавлял организацию более десяти лет.

"Его преданность и энтузиазм вдохновляли многих и оставят неизгладимый след в сердцах всех, кто знал Виталия Конева", - говорится в соболезнованиях родным и близким, которые опубликовал комитет.

По сведениям городского портала 78.ru, Конев получил не совместимое с жизнью огнестрельное ранение в голову. Пуля от автомата могла попасть в него рикошетом во время стрельбы на полигоне. По данным медиапроекта "Mash на Мойке", тело чиновника нашли на полигоне "Невский" в Песочном, где он исполнял функции инструктора по стрельбе.

фото: Комитет по физической культуре и спорту / Telegram


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