В Мурманской области ввели выплаты за информацию о пьяном вождении

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис постановил постановление, вводящее новую меру материального поощрения для граждан.

Отныне бдительные жители региона смогут получить выплату за информирование правоохранительных органов о факте управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Выплата имеет заявительный характер и может быть перечислена конкретному человеку только один раз. Ее размер - пять тысяч рублей.

Еще два важных условия получения денег: реципиенту должно быть не менее 18 лет и в результате его сообщения на водителя должно быть возбуждено административное или уголовное дело. Наконец, минимальный временной интервал между сообщением в полицию и заявлением на получение выплаты составляет 60 дней.

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