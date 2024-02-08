Россия и Украина снова обменялись пленными

Россия и Украина в очередной раз обменялись пленными, лишившимися свободы в ходе военной спецоперации. Об этом вечером 8 февраля официально сообщило Минобороны.

Обмен произошел по схеме "100 на 100". Утверждается, что возвращенным россиянам в условиях неволи грозила смертельная опасность. Им окажут медицинскую и психологическую помощь в ведомственных учреждениях столицы.

В состоявшемся вызволении соотечественников министерство отметило важную гуманитарную роль Объединенных Арабских Эмиратов, выступивших страной-посредником.

фото: mil.ru