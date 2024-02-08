Жалоба петербурженки на домогательства мигранта дошла до сведения Бастрыкина

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин узнал из социальных сетей о нападении на молодую женщину в Петербурге. В противоправных действиях сексуального характера и избиении обвинили уроженца одной из стран ближнего зарубежья.

Управление ведомства по региону начало процессуальную проверку поступивших сведений. Бастрыкина ознакомят с ее итогами.

Описанная пресс-службой СК сцена напоминает инцидент, о котором 8 февраля рассказала "Фонтанка". В публикации речь идет о нападении на женщину возле станции метро "Площадь Ленина". На попытку изнасилования, предпринятую мигрантом-незнакомцем, полицейским на станции пожаловалась 32-летняя женщина. Она получила ушибы и ссадины.

Фото: ЗАКС.Ру