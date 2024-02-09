Поджог автомобильных покрышек мог стать причиной пожара на улице Фрунзе

Жители Московского района Петербурга стали свидетелями пожара в доме у площади Братьев Стругацких. После тщательного осмотра лестницы были обнаружены останки сожженных автомобильных покрышек, об этом 9 февраля пишет "Фонтанка.ру".

Уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества путём поджога было возбуждено в пятницу, 9 февраля. Все началось с пожара, который вечером накануне охватил квартиру на улице Фрунзе. Предполагается, что огонь возник от автомобильных покрышек на лестнице, затем распространился в одну из квартир, повредив ещё одну дверь.

В результате инцидента пару, 55-летнюю женщину и 61-летнего мужчину, госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе с отравлением продуктами горения. Кроме того, из квартиры выше была эвакуирована 74-летняя женщина, также пострадавшая от дыма. Общее число эвакуированных составило 22 человека.

Фото: ЗАКС.Ру