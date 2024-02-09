В Петербурге судебный пристав получил условный срок за кражи у иностранцев

Приморский суд Петербурга огласил приговор бывшему судебному приставу Михаилу Крутых по делу о кражах (ст. 158 УК РФ), рассказали 9 февраля в объединенной пресс-службе городских судов. По версии следствия, промышлял он непосредственно в здании Приморского суда.

Приставу ставили в вину две кражи у подвергнутых административному наказанию иностранцев, которых он должен был препроводить в специальные учреждения. Как установил суд, в первом случае он похитил у подопечного банковскую карту и сим-карту, после чего потратил с чужого счета более 369 тысяч рублей, оплачивая покупки в магазинах и на торговых площадках. То же самое Крутых проделал со вторым иностранцем, похитив у него 62,5 тысячи рублей.

"Крутых вину признал", — отметили в судебной пресс-службе.

Суд назначил фигуранту 2,5 года условно с двухлетним испытательным сроком. Также Крутых запретили в течение года и девяти месяцев занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах. Мобильный телефон у него конфисковали.

Фото: ЗАКС.Ру