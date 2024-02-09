Даванков заявил о необходимости уменьшить количество чиновников в России

Количество чиновников в России следует уменьшить, оставив только тех, которые действительно работают, "а не ставят печати", заявил кандидат в президенты Владислав Даванков. По мнению политика, содержание бюрократического аппарата обходится стране слишком дорого.

Подобными соображениями кандидат поделился, представляя экономическую часть своей предвыборной программы. Он отметил, что в 2024 году на содержание федеральных чиновников будет потрачено около двух триллионов рублей.

"Это 66 годовых бюджетов Владивостока. Огромные деньги. Чиновников и проверяющих нам столько не нужно, жизнь у людей лучше не становится. Поэтому нужно провести оптимизацию чиновников и оставить тех, кто реально работает, а не просто печати ставит", — цитирует слова Даванкова ТАСС.

Также кандидат заявил о существовании в России "целой армии проверяющих, которые тормозят экономику и мешают бизнесу развиваться". По его мнению, треть ревизоров можно было бы сократить, доверив выполнение их функций искусственному интеллекту. "Он взяток не берет и просто так никого не штрафует", — отметил Даванков.

Фото: duma.gov.ru