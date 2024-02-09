В штабе Объединенной группировки войск прошло совещание с участием Сергея Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу заслушал доклады командующего восками военного округа и командующих объединений по текущей ситуации и дальнейшим планам, об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как отметил Шойгу, войска требуется постоянно обеспечивать вооружением, техникой, боеприпасами и другими важными для боевых задач вещами.

Также Шойгу обратил внимание на то, что, по его мнению, нужно активнее вести разведку и действовать на опережение. По итогам работы министр провел совещание в штабе Объединенной группировки войск.

Кроме этого, Сергей Шойгу поручил держать на особом контроле вопросы снабжения группировок войск в районах СВО.

Фото: Telegram-канал Минобороны России