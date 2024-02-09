ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:47

Пожар в ангаре на Пискаревском проспекте тушили шесть часов

фото ЗакС политика Пожар в ангаре на Пискаревском проспекте тушили шесть часов

В Красногвардейском районе Петербурга шесть часов тушили пожар в ангаре, об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Возгорание произошло в ангаре на Пискаревском проспекте, информация по которому поступила аж в 5:43. В 6:32 пожару присвоили дополнительный номер БИС1. 

Огонь в общей сложности охватил 300 квадратных метров. На месте при этом работало 20 человек личного состава МЧС и пять единиц специальной техники.

Пожар смогли полностью потушить только в 11:26. Локализовать его удалось к половине восьмого утра, но оставшееся время спасатели поливали оставшиеся участки и разбирали конструкции. 

Уточняется, что в результате пожара никто не пострадал.

Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости9 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама