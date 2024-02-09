В Ленобласти СК завел дело из-за взрыва газового баллона на стройке

Взрыв газового баллона на стройке во Всеволожске обернулся уголовным делом о нарушении правил безопасности при проведении работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ), сообщили 9 февраля в Следственном управлении СК по Ленинградской области. Легший в основу разбирательства инцидент произошел днем ранее в микрорайоне "Южный".

По данным следствия, взрыв произошел при произошел при проведении строительно-монтажных работ по устройству конструкций каркаса многоквартирного дома. В результате инцидента двое рабочих 1972 и 1974 годов рождения получили множественные ожоги, им потребовалась медицинская помощь.

"Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", — говорится в сообщении СК.

Сейчас следователи заняты выяснением причин и обстоятельств инцидента. Предположительно, он мог произойти из-за нарушения работниками правил безопасности.

Фото: ЗАКС.Ру